Böylesi görülmedi! Başkan sahaya girip penaltıcıyı değiştirdi kavga çıktı!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Böylesi görülmedi! Başkan sahaya girip penaltıcıyı değiştirdi kavga çıktı!
Bulgaristan liginde 2022 yılında oynanan maçta başkanın sahaya girip penaltıcıyı değiştirmesi ve yaşanan tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2022 yılında oynanan Tsarsko Selo Lokomotiv Sofya 1929 maçında sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanmıştı. Başkanın sahaya girip penaltıcıyı değiştirmesi ve yaşananlar yeniden gündem oldu.
90+1. dakikada Tsarso Selo penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Gambiyalı Yusupha Yaffa, bir anda başkanı karşısında gördü. Oyuncusunu iten ve penaltıyı kullanmamasını isteyen başkan bir süre Yaffa ile tartıştı.
Başkan daha sonra penaltıyı kullanması için kaptan Martin Kavdanski'ye teslim etti. Ancak Kavdanski penaltıyı kaçırınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve Tsarsko Selo küme düştü.

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