Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var

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Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var
Tarihinin en kötü günlerinden biri geçiren Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesi dünyaca ünlü petrokimya şirketi INEOS'a satıldı.

İngiltere'nin dünyaca ünlü kulübü Manchester United'a yeni bir yatırımcı geldi.

Alınan başarısız sonuçlarla tarihinin en kötü günlerinden birini geçiren Premier Lig ekibinin yüzde 25'lik hissesi; petrokimya sektörünün global liderlerinden biri olan INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe'e satıldı.

Ratcliffe; kulübün yüzde 25'lik hissesine tam 1,25 milyar sterlin ödedi. 71 yaşındaki Ratcliffe ayrıca 236 milyon sterlinlik kaynağı da Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için ayırdı.

Bu dev anlaşma Premier Lig yönetiminin onayına sunuldu. 4-6 hafta içinde kararın verileceği belirtildi.

ABD'li Glazer ailesi, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

Manchester United taraftarları alınan kötü sonuçlar sonrası Glazer ailesinin kulübü satması yönünde çağrılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında Katar Şeyhi Jassim bin Hamad al-Thani'den 5 milyar sterlinlik teklif alan Glazer ailesi 'ret' cevabı vermişti.

INEOS KİMDİR?
Sir Jim Ratcliffe’in kurucusu olduğu Ineos, yıllık cirosu 19 milyar Euro, karı ise 3 milyar Euro olan bir petro kimya devi.
Ineos, Fransa’nın güçlü kulüplerinden OGC Nice ile İsviçre Süper Lig kulübü FC Lausanne-Sport’un da sahibi.
Formula 1’deki Mercedes-AMG Petronas takımının üçte bir hissesine sahip olan Ineos, Fransa turu gibi dünyanın en önemli yarışında birinciliği bulunan Ineos Grenadiers bisiklet takımının da sahibi. Ineos’un rugby ve yelken sporlarında da sponsorlukları bulunuyor.

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