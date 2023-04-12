Savcı Sayan yağladı yağladı seçilemeyecek yerden aday gösterildi. Boynunu eğen Savcı Sayan yeni açıklama yaptı

AKP'den milletvekili olabilmek için Ağrı belediye başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, seçilmesi neredeyse imkansız olarak görülen İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. Listelerin açıklanmasının ardından sessiz kalan Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk..” ifadelerini kullandı.



AKP'NİN 4 VEKİL ÇIKARDIĞI BÖLGEDEN 6'NCI SIRADAN ADAY

AKP’li Sayan'ın 6'ncı sıradan aday gösterildiği İzmir 1’inci bölgede AKP, son seçimlerde dört milletvekili çıkarabilmişti.

Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğini söyleyen Savcı Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim.” demişti.