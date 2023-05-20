Flaş… Flaş… AKP’li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden "Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" diyerek istifa eden ancak aday gösterildiği İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan seçilemeyerek Meclis’e giremeyen AKP’li Savcı Sayan’ın kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Sayan'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Aydın’a kanaat önderleriyle görüşmeye giden Savcı Sayan'ın, yolculuk sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.