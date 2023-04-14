Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" diyerek istifa eden ancak seçilmesi zor olarak görülen İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilen AKP’li Savcı Sayan, belediyenin sosyal medya hesaplarına 'el koydu.'

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Ağrı Belediyesi’ne ait binlerce takipçisi bulunan onaylı ve resmi hesapların profilleri "Savcı Sayan Basın Ofisi" olarak değiştirildi.

TÜM ADRESLER SAVCI SAYAN'A ÇIKIYOR

Ağrı Belediyesi'nin "agri_belediyesi" isimli 18,7 bin takipçili mavi tikli, onaylı resmi Instagram hesabında 'nick' değiştirilemediği için 'bio' kısmı "Savcı Sayan Basın Ofisi" yapılmış.

Belediye Başkanı'nın Metin Karadoğan olarak göründüğü 'bel.tr' uzantılı Ağrı Belediyesi resmi WEB sitesinden yönlendirilen Facebook bağlantısı da 799 bin takipçili "Savcı Sayan" hesabına çıkıyor.

Yine Web sitesindeki linkten ulaşılan Twitter hesabı "@agribelediyesi_" için "Bu hesap mevcut değil" uyarısı çıkıyor. Ancak 30.2 bin takipçili bir "Savcı Sayan Basın Ofisi" isimli bir hesap bulunuyor. 'Nick' kısmı da "@savcisayanbasin" olan bu hesabın geçmiş paylaşımlarından, belediye hesabı olduğu anlaşılıyor. Hesabın eski paylaşımlarında Savcı Sayan'ın belediye başkanıyken yaptığı ziyaret ve görüşmelerinin yanı sıra belediye birimlerinin faaliyetlerine dair paylaşımlar yapılmış.