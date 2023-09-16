Boynuz otu basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen boynuz otunun faydaları dikkat çekti.

Kalp yetersizliği, basurlar, organizmada su birikmesi, sarılık, zatülcenb, öksürük gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

BASUR NEDİR?

Anüsün etrafında ki derinin altında oluşan dış hemoroidler ve anüs ile alt rektum duvarında oluşan iç hemoroidler olmak üzere 2 tür hemoroid yani basur vardır. Basur olarak da adlandırılan hemoroid, anüs ve alt rektumda varisli damarlara benzeyen, kanamaya da neden olan dıştan(anüs etrafı) veya içten(alt rektumda) şişmiş ve genişlemiş iltihaplı kan damarlarıdır.

Aslında insanlar hemoroidle doğar ancak sadece şiştiklerinde ve büyüdüklerinde rahatsız edici semptomlar gösterirler. Bu da hemoroid ilerlediğinde yaşanır. Hemoroid, toplumun en az yarısında görülen bir problemdir.

BOYNUZ OTU NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.