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Boyun ağrısına ne iyi gelir

Ense (boyun) bölgesinde yaşanan ağrılar farklı nedenlere bağlı olabilir. Bu nedenle boyun ağrısı belirtileri ortaya çıktığı zaman mutlaka bir hekime danışılmalı. Fakat yine de boyun ağrısının nedenini bilmekte yarar var. İşte o bilgiler

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:28
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Boyun neden ağrır

Boyun ağrısına ne iyi gelir
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Kimi durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluk hissinin eşlik ettiği boyun ağrısının tedavisinde yaşam alışkanlıklarında değişikliğe gidilmesi son derece mühim. Bununla beraber uzman doktor tarafından da önerilen doğal çözümler ile birlikte boyun ağrısının hafifletilmesi ya da önlenmesi mümkündür.

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kafa ile 7 adet omuru taşıyan hareketli bir bölge olan boyunda kimi durumlarda ağrı oluşabilir. Özellikle hareketli bir bölge olması sebebiyle boyunda oluşan ağrılar farklı zamanlarda yeniden tetiklenebilir. Bu nedenle çoğu kişi boyun ağrısına evde çözüm sunabilecek yöntemleri araştırır. Ancak boyun ağrısının nedeninin saptanması ve belirtilerinin tanınması son derece önemlidir. Bu bağlamda ilk olarak boyun ağrısı nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Menenjit

Eklem ve kıkırdak aşınmaları

Servikal dar kanal

Boyun fıtığı veya kireçlenmesi

Akciğer veya kalp rahatsızlıkları

Şişmiş lenf nodları

Boyun yaralanması

Kas gerilmeleri

Sinir sıkışması

Yukarıda sıralanan durumlar göz önünde bulundurulduğu takdirde boyun ağrısının farklı nedenlere bağlı olarak oluşabildiği anlaşılır. Dolayısıyla boyun ağrısı yaşayan bir kişi "Boyun ağrısı nasıl geçer?" sorusuna yanıt alabilmek amacıyla mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede boyun ağrısına yol açan altta yattan sebep bulunabilir. Uzman doktora danışmadan önce hangi belirtileri takip etmesi gerektiğini merak eden kişiler için ise boyun ağrısı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Boyun bölgesini hareket ettirmede zorluk çekme

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Ense ve boyun bölgesinde batıcı tarzda ağrı hissedilmesi

Uyuşma

Karıncalanma hissi

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