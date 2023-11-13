Bozuk para bulamayan fırıncının bu sorunu çözümü gündem oldu

Sivas’ta madeni para bulmakta sıkıntı yaşayan bir fırıncı çözümü farklı yollarda buldu. Fırının duvarına astığı kağıtta çözümü bulan fırıncının ilanı ise gündem oldu: “100 TL bozuk para getirene 2 ekmek bedava”

KAYNAK: İHA
Bozuk para bulamayan fırıncının bu sorunu çözümü gündem oldu

Piyasada madeni para krizi gün geçtikçe ayyuka çıkmaya başladı. Sivas’ta bir fırıncı madeni para bulma konusunda sıkıntı yaşayınca çözümü farklı bir şekilde buldu. Fırının duvarına astığı ilanda 100 Tl bozuk para getiren herkese 2 ekmeğin bedava verileceğini duyuran Fırıncı gündem oldu.

BOZUK PARALAR BANKALARDAN DAHİ TEMİN EDİLEMİYOR

İşletmesinin muhasebe bölümünde çalışan Alperen Karakaya, bozuk para getirene ekmek hediye ettiklerini ifade ederek:

Bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı, bankalardan da istediğimiz halde bozuk para temini edemiyorduk.

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Türkiye’de bunun örnekleri olduğu için biz deneyelim dedik. 100 TL bozuk para getirene 2 ekmek hediye ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oldu, evdeki çocuklar kumbaralarında biriktirdiği madeni paraları getirdiler.

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Böylelikle vatandaşa da destek olduk. Şuanda günlük madeni para ihtiyacımızı karşılayacak kadar talep oluştu. Görenler ilk başta şaşırdılar ama şimdi baya bozuk para getirenler oluyor” dedi.

KUMBARALAR AÇILDI BEDAVA EKMEKLER KAPILDI

Fırına bozuk para getirerek ücretsiz ekmek alan Nazmi Can, çocuklarının kumbarasından çıkan madeni paraları değerlendirdiğini ifade edip, “Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paralar vardı. Bu fırına getirdim, 100 tl ye 2 ekmek veriyordu.

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Böylelikle hem esnafın madeni para sorununu çözdüm hem de bozuk paralar evde durmasın diye getirdim.

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Bu güzel bir şey, esnafın madeni para sorunu kalmıyor biz de iki tane ekmek almış oluyoruz” diye konuştu.

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