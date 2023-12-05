Brent petrol 78 dolara demir attı

Geçen hafta 81,54 dolardan kapatan brent petrol yeni haftaya 80 doların altında başlamıştı. Brent petrol bugün de 80 doların altında işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı saat 10.15 itibarıyla 78,06 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,10 dolardan işlem gördü. Ural Petrolü ise 60,38 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatları yeni haftaya petrol tüketici ülkelerin ekonomik verileri öncesi 80 dolardan yeni haftaya girmişti. Baskılar nedeniyle Brent petrol 78 dolar civarında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de faiz artırımı kararının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği ve petrol talebini düşüreceği endişesi artıyor.

Ayrıca, Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta perşembe günü yaptığı toplantısı sonrası petrol fiyatlarındaki düşüş etkisi devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 78,53 ile 78,65 dolar aralığının direnç, 77,93 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.