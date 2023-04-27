Brent petrol 80 doların altına indi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 80 doların altına indi

Dün 81,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin yüksek seyrettiği algısına yol açması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azalarak 460 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 6 milyon 83 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon varil düşüşle 366 milyon 900 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 400 bin varil düşüşle 221 milyon 100 bin varile geriledi. Ancak devam eden resesyon endişelerinin talepte düşüşe neden olabileceği ve Rusya'nın petrol ihracatındaki artışın arz fazlası yaratabileceğine yönelik endişeler dün fiyatlarda yüzde 4'ün üzerinde düşüşe sebep oldu.

Moskova'nın üretimi kısma taahhüdüne rağmen nisanda Rusya'nın batı limanlarından yüklediği petrolün günlük 2,4 milyon varilin üzerinde olacağı ve 2019'dan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerdeki karışık sinyallerin para politikasındaki belirsizliği artırdığını, devam eden bilanço sezonunda duyurulan bazı zayıf kazançların da yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerini desteklediğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,24 ile 78,37 dolar aralığı direnç, 77,92 ile 77,73 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.(AA)

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