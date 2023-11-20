Brent petrol uluslararası piyasalarda 81 doların üzerine çıktı

Brent petrol yön arayışında. Geçen hafta çakılan Brent petrol 77 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftaya brent petrol varil fiyatı 81,39 dolardan giriş yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brent petrol uluslararası piyasalarda 81 doların üzerine çıktı

Geçen hafta son iş gününde 77 doların altını gören Brent petrol yeni haftaya 80 doların üzerine çıkarak, başladı. Bugün saat 10.45 itibarıyla Brent petrol 81,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,70 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün son 4 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Brent Petrol bir 80 doların altına iniyor bir 80 doların üstüne çıkıyor.

ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. İşte o baskının sonucu brent petrol geçen hafta 77 dolara kadar gerilemişti.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,58 ile 77,70 dolar aralığının direnç, 77,46 ile 77,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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