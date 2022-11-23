Brent petrol uluslararası piyasalarda 88,39 dolar

Brent petrol geçen hafta 90 doların altına inmişti. 87 dolara kadar gerileyen Brent petrol haftanın üçüncü iş gününde hafif bir yükselişle 88,39 dolara çıktı. WTI Teksas petrolu de 80 doların altındaydı onunun fiyatından da hafif bir yükseliş gerçekleşti. Teksas petrolü 81,03 dolardan işlem görüyor.

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