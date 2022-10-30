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Araç sahipleri dikkat! Deponuzu hafta sonu doldurun: Benzine büyük zam

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 00:40
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Araç sahipleri dikkat! Deponuzu hafta sonu doldurun: Benzine büyük zam

Araç sahipleri dikkat! Deponuzu hafta sonu doldurun: Benzine büyük zam
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Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor.

Karar’ın haberine göre; brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle benzine zam geliyor.

Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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