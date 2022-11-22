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Benzine bu gece yarısı indirimcik geliyor

Benzin ve motorine indirim yapılacağı belirtildi. Bu gece yarısından sonra benzine 1 lira 16 kuruş, mazota da Çarşamba günü gece yarısından sonra son dakika değişiklikleri olmazsa 88 kuruş indirimcik yapılacak. Sürücüler en az 4 TL indirim bekliyordu. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:20
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Deponuzu saat 24.01'de doldurun. Benzine bu gece yarısı indirimcik geliyor. Sürücülerin beklentisinin altında kaldı

Benzine bu gece yarısı indirimcik geliyor
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87 dolar seviyesinden işlem görüyor. 2 ayın en düşük seviyesinden işlem gören Brent petrolün fiyatının düşmesi benzin ve motorine indirim anlamına geliyor.

Koç Holding’in iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri motorinde indirim için hazırlık yaptığı belirtildi.

Motorin fiyatına 14  Kasım'da 1.5 TL, benzin fiyatına ise 17 Kasım'da 77 kuruş ve 19 Kasım'da 75 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynakları dün petrol fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başlamasının benzin ve motorin fiyatına indirim olarak yansıyabileceğini aktarmıştı.

Bu gece yeresinden sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde benzine 1,16 TL indirimcik gelmesi bekleniyor. 

Yarın akşam gece yarısından sonra sonra yani 24 Kasım Perşembe saat 00.01’den itibaren motorine de son dakika değişikliği olmazsa 88 kuruş indirimcik yapılacak.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 21 lira 20 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 21 lira 19 kuruştan depolara dolduruluyor. Benzin Ankara ve İzmir'de 21 lira 36 kuruştan satılıyor. 

Bu gece yarısından sonra 1 lira 16 kuruş indirimin uygulanmasıyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 04 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 03 kuruşa düşecek. Benzin Ankara ve İzmir'de ise 20 lira 20 kuruştan satılacak.  

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 24 lira 86 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 24 lira 84 kuruşa satılıyor. Motorin Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25.01 kuruştan depolara dolduruluyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde Anadolu Yakası'nda 23 lira 98 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 23 lira 96 kuruşa satılacak. Motorin Ankara'da 24 lira 09 kuruşa, İzmir'de ise 24.13 kuruştan depolara doldurulacak. 

En az 3 TL indirim beklediklerini belirten araç sahipleri "Rusya'dan sudan ucuza aldığımız petrolü devlet bize hemen hemen yarı fiyatına satıyordu. Onlar Brent petrolün fiyatını baz alıyordu. Brent petrolün fiyatı jet gibi düşmeye devam ediyor. Ama akaryakıta kepçe kepçe yapılan zam, kaşık kaşık bize geri veriliyor. Beklentimiz 3 ile 5 Tl arasındaydı ama çok uzağında kaldı" yorumunu yaptılar. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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ali kaybal
22.11.2022 10:48
24.01 diye bir saat yok 00.01 yazmalısınız  
 
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