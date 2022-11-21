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Petrol fiyatları çakıldı bizde ise akaryakıt fiyatları yerinde sayıyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 90 doların altına indi, 87 dolardan işlem görüyor. Bizde ise akaryakıt fiyatlarına sadece indirimcikler uygulanıyor

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:12
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Petrol fiyatları çakıldı, varil fiyatı 90 doların altına indi 87 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları çakıldı bizde ise akaryakıt fiyatları yerinde sayıyor
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Brent petrolün uluslararası piyasalarda çakılması akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi sorusunu gündeme getirdi ama bizde bir hareket yok. Uluslararası piyasalarda haftayı 90 dolar civarında kapayan brent petrol yeni haftaya düşüşle başladı. Brent petrol sabah saatlerinde 87 dolara kadar geriledi. Teksas petrolü WTI ise 80 doların altına düştü. İşte bu durumda Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının inip, inmeyeceği tartışılmaya başlandı. Çünkü Brent petrol önce 100 doların altına geriledi. Daha sonra ise petrolün varil fiyatı ibreyi daha da aşağılara çevirdi. 90 doların altında işlem gören brent petrol 87 dolara kadar düştü.Fiyatlar gerilemesine rağmen bizde ise sadece indirimciklerle geçiştiriliyor.

Brent petrol 95 dolarken de mazot 24.84 lira  benzin ise 21.19 liradan vatandaşa satılıyordu. Brenit petrol düştü ama ne mazotta ne de benzinde indirim oldu

 

 

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Doğrucu
21.11.2022 10:28
Zam yapılmadığına şükredelim!  
 
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