Brent petrolde sert yükseliş

Geçen hafta ortasında 82 dolara kadar gerileyen Brent petrol İsrail-Filistin çatışmasının ardından sert bir yükseliş gösterdi.

Yılın son çeyreğinde petrol piyasalarının karşı karşıya olduğu sıkışıklık da göz önüne alındığında, İran'ın petrol ihracatındaki olası ani bir düşüşe yönelik riskler ise brent petrol vadeli işlemlerinin yüzde 4’e yakın değer kazanarak 88 dolar seviyelerine yaklaşmasına yol açtı.

Brent petrol saat 10.20 sıralarında 88 dolardan 87,14 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrol WTI ise 85,49 dolardan işlem gördü.