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Motorine bir küçük indirim geliyor benzin zamlanıyor

Bugün 1 lira 15 kuruş indirim yapılan benzine gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde 55 kuruş zam yapılacak. Motorin ise bu gece yarısından sonra 95 kuruş indirim uygulanacak. 

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:37
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Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ediyor. Motorine bir küçük indirim geliyor. Benzin bu gece yarısı zamlanacak

Motorine bir küçük indirim geliyor benzin zamlanıyor
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Brent petrolün fiyatının düşmesiyle benzine bugün 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. İndirimin ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 08 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 07 kuruşa düşmüştü. Benzin Ankara'da 20 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruştan depolara dolduruluyor.

Son yapılan indirimin üzerinden 24 saat geçmesinin ardından benzine bu kez zam yapılacağı belirtildi. Bu gece yarısı saatler 24.01'i gösterdiğinde benzine 55 kuruş zam yapılacak.

Zammın ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 63 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 62 kuruşa çıkacak. Benzin Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 80 kuruştan depolara doldurulacak.

Motorin ise bu gece yarısı indirim yapılacak. Saatler 24.01'i gösterdiğinde motorine 95 kuruş indirim yapılacak. Son dakika değişikliği olmazsa indirimin uygulanmasıyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 91 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 23 lira 89 kuruşa düşecek. Motorin Ankara'da 24 lira 02 kuruşa, İzmir'de ise 24.06 kuruştan depolara doldurulacak.

Zammın ve indirim uygulanırsa benzin ile motorinin arasındaki fark 3 lira 28 kuruşa düşecek. Mazotun benzinden pahalı olması dizel araç sahiplerinin tepkisine neden oluyor. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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