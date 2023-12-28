Brent petrolün varil fiyatı 79,73 dolar

Brent petrol, dün 79,87 dolara kadar yükseldikten sonra 79,54 dolardan kapandı. Bugün saat 09.59’da kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 79,73 dolara ulaştı. Batı Teksas türü ham petrol ise varili 74,24 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları, Kızıldeniz’de Husilerin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle artan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimlerine mart ayında başlayabileceği beklentileriyle yükselişe geçti.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, dün Kızıldeniz’de Husilerin fırlattığı insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesini imha ettiğini duyurdu. Bölgedeki gemilere zarar gelmediği belirtilirken, bölgedeki tansiyonun yüksek kalacağı kaygıları petrol fiyatlarını destekledi. Ancak bazı küresel nakliye şirketlerinin Kızıldeniz sevkiyatlarına devam edeceklerini açıklamaları, bölgedeki savaşın ticarete etkisinin sınırlı olabileceği umutlarını artırdı ve petrol fiyatlarındaki yükselişi frenledi. Maersk, CMA CGM ve Hapag-Lloyd gibi bazı nakliye şirketleri, saldırılara rağmen sevkiyatlarına devam edeceklerini bildirdi.

Uzmanlar, Kızıldeniz’deki nakliye sorunlarının azalmasına rağmen Orta Doğu’daki gerilimin, özellikle İran’ın müdahale ihtimaline yönelik endişelerin fiyatları yukarı çekeceğini söylüyor. Fed’in 2 yıldır devam eden enflasyonla mücadelesinin sonuna yaklaştığına dair beklentiler de fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor. Analistler, bugün ABD’de açıklanacak ekonomik verilerin ekonomik duruma ilişkin ipuçları vereceğini belirtiyor.

ABD’de talep kaygıları artıyor Diğer yandan, ABD’nin ticari ham petrol stoklarının arttığı tahmini, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de talebin düşük olduğunu göstererek fiyatların yükselişini engelledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 1,8 milyon varil arttığını açıkladı. Beklenti, stokların 939 bin varil artması yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün yayınlayacak. Stokların azalması durumunda petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi öngörülüyor. Brent petrolde 79,78-80,01 dolar direnç, 79,41-79,27 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.