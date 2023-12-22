Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı
Brent petrol, Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasıyla birlikte tırmanmaya başlayan Brent petrolün varil fiyatı 80 doları gördü.

Haftanın son gününde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda günü 79,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 80,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,50 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü ise yükselişte. Bugünkü fiyatı 63,12 oldu

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, geçen ay yaptığı televizyon konuşmasında Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıklamıştı. İşte bu durum petrol fiyatlarında oymaklığa neden oldu. Saldırı düzenleyeceğiz açıklamasının ardından bir şok şirket Kızıldeniz kararını değiştirdi.

Brent petrolde teknik olarak 80,37 ile 80,49 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 79,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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