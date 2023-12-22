Kadın avukatın odasında fotoğraflar çektirdiği savcının yeni görev yeri belli oldu

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın odasında fotoğraf çektirdi, bir de paylaştı. İşte o fotoğrafların çekildiği odanın sahibi İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Tanrıkulu'nun görev yeri değiştirildi. Tanrıkulu, Adana Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.

HSK'NIN GÜZ KARARNAMESİNE GİRDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Güz Kararnamesini yayınladı. O kararnameye dikkat çeken bir isim girdi. O isim avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğralar çektirdiği Cumhuriyet Savcısı Cahan Tanrukulu ile ilgiliydi.

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın, Çağlayan Adliyesi’ndeki odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim” diyerek paylaştığı savcı Cihan Tanrıkulu’yu Güz Kararnamesiyle Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

AVUKAT NURŞAH TEKIŞIK NE YAPMIŞTI

Avukat Tekışık’ın terörle mücadele suçlarına baktığı öğrenilen savcının odasında fotoğraf çektirmesini Adalet Bakanlığı incelemeye almıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldığını, Tekışık hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu. Daha sonra Tanrıkulu hakkında tutanak tutularak Hakimler ve Savcılar Kurulu’na işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenilmişti.

Avukatın dosyası ise Barolar Birliği’ne disiplin soruşturması açılması için gönderilmişti. İstanbul Barosu da Tekışık hakkında soruşturma başlatmıştı.