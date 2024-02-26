Brent petrolün varil fiyatı 80,62 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 80,62 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,62 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda cuma günü 83,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.25 itibarıyla 80,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,28 dolardan alıcı bulurken, Ural petrolü de 74.44 dolardan fiyatlandı.

Fiyatların düşüşünde, ABD'de talebin azaldığını gösteren veriler etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,5 milyon varil arttığını açıklamıştı. Faizlerin yüksek seviyede kalması petrol talebinin azaltacağı beklentisi, doların değer kazanması petrol fiyatlaranın aşağı yönlü hareket etmesini destekliyor.

Bu arada, Kızıldeniz'deki hareketlilik küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi fiyatların hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etmesine engel oluyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün ABD ve İngiliz savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin Şemir bölgesini bombaladığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin müttefiklerinin desteğiyle Yemen'de 8 farklı yerde 18 Husi hedefini vurduğu bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 80,87 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,55 ile 79,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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