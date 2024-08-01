Brent petrolün varil fiyatı 81,62 dolar

Düzenleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 81,62 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,62 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,84 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 81,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,63 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün varili ise 73,14 dolardan fiyatlandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da İsrail'in düzenlediği saldırıda ölmesinin ardından Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de talep artışı petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı üyeler suikastı kınarken, ABD ve İngiltere İran'ı suçladı.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar da bölgeyi içine alabilecek büyük bir savaşa ilişkin endişeleri ve jeopolitik gerginliği artırıyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığına dair veriler de petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 82,14 ile 83,43 dolar aralığının direnç, 79,01 ile 77,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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