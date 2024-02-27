Brent petrolün varil fiyatı 81,83 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 82,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla 81,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,80 dolardan alıcı bulurken, Ural petrol de 77,44 dolardan işlem gördü.

Peknoy fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı. Yunanistan'ın dün Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılmaya karar verdiğini bildirmesi, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimin diğer bölgelere de sıçrayacağı endişelerini artırınca, fiyatları yukarı yönlü tetikledi.

Bunun yanında Yemen’deki Husiler’in, ABD ile İngiltere’nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 5 hava saldırısı düzenlediğini açıkaldı. Bu durum da yükselişe katkıda bulunduğu ifade edildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik devam eden belirsizlik ise fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi zamanlamasını etkileyebilecek kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 82,01 ile 82,14 dolar aralığının direnç, 81,52 ile 81,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.