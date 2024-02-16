Brent petrolün varil fiyatı 82,79 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 83,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 82,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolü de 73.61 dolardan fiyatlandı

Küresel petrol arzı ve ABD'de açıklanan makroekonomik verileriyle birlikde Kızıldeniz'deki gerginliğin etkisiyle Petrol fiyatlarının karışık seyretmesine neden oluyor.

Uluslararası Enerji Ajansının yayımladığı rapora göre, küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil arttı. Bu artışla birlikte 103 milyon 800 bin varile ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon 980 bin varile çıkacağının öngörüldüğü ifade edildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

Filisten-İsrail savaşı ve Kızıldeniz'deki hareketlilik fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alınacağı kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 82,97 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 82,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.