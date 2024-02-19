Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar

Uluslararası piyasalarda cuma günü 83,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varili günü 83,47 dolardan kapamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.26 itabarıyla 82,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,89, Ural petrol de 75,18 dolardan fiyatlandı.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD'da talep görünümündeki endeksler fiyatların düşüşünde etkili oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağı beklentisi taleplerin zayıfladığına işaret etti. Bu zayıflama petrol fiyatlarının yönünü aşağıya çevirdi.

Piyasa oyuncuları, bu hafta yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarını ve bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını yakından takip edecek.

Bu arada küresel petrol kaynaklarının çoğunun odak noktası olan Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,33 ile 83,63 dolar aralığının direnç, 82,89 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.