Yeni başkan özlük hakları belli oldu

30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50.508 muhtarlık (32.244 mahalle, 18.264 köy) için 31 Mart’ta seçim yapılacak.

Ayrıca bu seçimlerde belediye meclislerinde görev yapacak üyeler de belirlenecek. Belediye başkanları ile muhtar ve belediye meclis üyelerinin özlük hakları hem bu görevlere aday olanlarca hem de seçmenlerce merak konusu oldu.

Eskiden belediye başkanlarının maaşları konusunda sınır olmazken, belediye meclisi bu oranları kendi belirliyordu. Ancak bu durum kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Bu durumu önlemek için artık belediye başkanlarının maaşları kanunlar tarafından belirleniyor ve memur maaşlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor.

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI NE OLACAK?

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şu şekilde belirlendi:

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL