Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş’ın adaylığı konusunda Savaş’la konuşacağını ve Hatay için bir alternatif oluşturacaklarını aktardı. Lütfü Savaş’ın adaylığı, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmış ve protesto edilmişti.

Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığında değişiklik yapılabileceğinin sinyalini, son açıklanan ankette vermişti. Hatay’la ilgili son anketi açıklayan Özel, "Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor" açıklamasında bulunmuştu.

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