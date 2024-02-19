İlber Ortaylı ve Halil Konakçı Osmanlı torununun düğün törenine birlikte katıldı

Şehzade kızı olmasından dolayı Osmanlı Hanedanının Sultan unvanlı 14 kadın üyesinden birisi olan 25 yaşındaki Berna Sultan Osmanoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü İBB’nin Beykoz Sosyal Tesisinde Yiğit Onur Kaya ile evlendi.

NİKAH ŞAHİTLERİ İLBER ORTAYLI

Düğün töreni mehter takımı ile yapılırken törene katılan isimler dikkat çekti. Çiftin nikah şahitleri Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partili Milletvekili Şevki Yılmaz oldu.

Düğün töreni Kuran tilaveti ile başlarken Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya’nın girmesi ile mehter takımı marşlar çalmaya başladı. Evlenen yeni çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Düğün töreni ile dünya evine giren Berna Sulta Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya’nın törenine Prof. Dr. İlber Ortaylı, laiklik karşıtı vaazları ve şeriat çağrıları ile sürekli gündemde olan Halil Konakçı ve sunucu Pelin Çift katıldı.

Törende şahitler İlber Ortaylı ve eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz oldu.

DAMAT KİMDİR?

2. Abdulhamit’in 5. Kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İlber Ortaylı ve Şevki Yılmaz’ın şahitliğinde dünya evine girdiği kişinin Yiğit Onur Kaya olduğu belirtilirken, Kaya hakkında detaylı bilgiye ise ulaşılamadı.

HALİL KONAKÇI’DA ORADA

Çiftin Beykoz’da düzenlenen düğün törenine daha önce defalarca laiklik karşıtı söylemleri ile gündem olan Halil Konakçı’nın da katılması dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada düğünden karelerin ve videoların paylaşılması sonrasında vatandaşlar, İlber Ortaylı ve Halil Konakçı’nın aynı masada oturmasına tepki gösterdi.