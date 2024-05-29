Brent petrolün varil fiyatı 84,59 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 84,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı,12,05 itibarıyla 84,59 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,47 dolardan alıcı bulurken, Ural Petrolün varil fiyatı ise 73,01 dolar oldu.

Yaz aylarında küresel talebin etkisini artıracağı beklentisi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin 2 Haziran'da yapacağı toplantının sonuçları merakla bekleniyor. yapacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubu daha önce günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi kararı almıştı. 2 Haziran'daki toplantıda arz kesintisinin uzatılacağı yönündeki beklenti petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapıyor. Orta Doğu'daki gerginlik de petrol fiyatlarını artırıyor. İran destekli Husuler'in ise Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere saldırıyor.

Husiler, hafta başında Kızıldeniz ve Hint Okyasnusu'nda ABD'ye ait 2 savaş gemisiyle 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Amerika ise Husilerin İHA'larını düşürdüklerini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,27 ile 86,19 dolar aralığının direnç, 83,01 ile 82,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.