Mehmet Şimşek açıkladı: Sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Maliye Hesap Uzmanları Vakıf tarafından düzenlenen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuştu. Mehmet Şimşek geçiş döneminde sona gelindiğini söyledi.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

1- Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir; Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı.

2- Enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor.

3-Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor.

4-Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz; Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz.

5-Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum.

6-Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız, biz dönem dönem yaparız.

7-Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz, bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil, biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.