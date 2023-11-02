Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar

Brent petrolün varil fiyatı Fed'in faiz kararının ardından artışa geçti. Düne göre yüzde 1,17 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolardan işlem görmeye başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutacağını açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Fed'in açıklaması sonrası doların değer kaybetmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini destekledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Dün 87,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 85,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,33 dolardan alıcı buldu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağından endişe ediliyordu.

Öte yandan, Avrupa'ya yönelik açıklanan verilere göre, ekim ayı enflasyonu iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımı yapmasını beklemiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26 gündür devam ediyor.

Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe edilirken, Katar'ın arabuluculuğunda ABD vatandaşları dahil bazı yabancıların Gazze'den Mısır'a tahliye edilmesi piyasalara olumlu yansıdı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 774 bin varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.

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