Brent petrolün varil fiyatı 87,06 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 87,06 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​87,06 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 87,7 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.40 itibarıyla 87,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,37 dolardan alıcı buldu.Ural petrolü ise 75,59 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, dün arz endişeleri sonucunda son 4 ayın zirvesine oturdu ama yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte az da olsa bir miktar düştü.

Gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Bu gelişme doları diğer para birimi karşısında destekleyip, değer kazadırırken, petrol talebine iştahı azalttı ve fiyatlarda aşağı yönlü hareket oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak.İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,31 ile 87,54 dolar aralığının direnç, 87,08 ile 86,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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