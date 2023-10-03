Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti

Osamandi adlı bir Arap, Anıtkabir'de el hareketi çektiği, Türk polisleriyle dalga geçtiği ve Cumhurbaşkanlığı önünde 1 dolar salladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti

Editör : Ersoy Özdem

AKP iktidarının açık kapı politikasıyla yurdun dört bir yanına yayılan Suriyeliler ve Afganlar, gizlice Türk kızlarının videolarını çekip, şeriat çağrıları yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaretler ediyorlar.

Tiktok’ta ‘Osamandi’ ismini kullanan bir Arap, Anıtkabir’de el hareketi geçip, Türk polisleriyle dalga geçtiği ve Cumhurbaşkanlığı önünde 1 dolar salladığı anları paylaştı.

Osamandi adlı Arap, “Türkiye’de Arap göremeyeceğiniz tek yer” notuyla Anıtkabir’in paylaşıldığı videonun devamında Anıtkabir’de kendisini çekerek el hareketi yaptı.

“Türk polisi görünce korkuyorsunuz ben:” notuyla paylaştığı videoda ise polis aracı yanında verdiği pozlarla Türk polisiyle dalga geçti.

Bir diğer paylaşımında ise Cumhurbaşkanlığı önünde dolar üzerinden TL ile dalga geçti.

"BU ADİYİ SINIR DIŞI EDİN"

Gazeteci yazar Fatih Ergin, Osamandi adlı TikTok kullanıcısının yayınladığı videoyu paylaşarak “BU ADİYİ BULUP SINIR DIŞI EDİN! Osamandi adlı bir Arap Anıtkabir'de el hareketi çekiyor, Türk polisleriyle dalga geçiyor ve Cumhurbaşkanlığı önünde dolar üzerinden TL ile dalga geçiyor. Asıl ırkçı bunlar! Sinir uçlarımıza dokunan bu pisliği sınır dışı etmeyen Türk düşmanıdır! ifadeleriyle tepki gösterdi.

ARAP’IN ELİNDEKİ 1 DOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Osamandi adlı TikTok kullanıcısının, Cumhurbaşkanlığı önünde salladığı doların ise ‘1 dolar’ olması dikkat çekti.

FETÖ VE 1 DOLAR

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ’cülerin üzerinden ‘1 dolar’ çıkmış ve bu 1 dolarların FETÖ elebaşı tarafından örgüt üyelerine verildiği ve üzerindeki harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize ettiği tespit edilmişti.

1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ise ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da FETÖ ele başı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Atatürk'e hareket eden Kuveytli yazar hakkında yakalama kararı
İmam Hatipli öğrenci ve Kuveytli yazardan Atatürk’e hakaretler
"Türk ırkı yoktur" diyen Yasin Aktay istilaya karşı vatanı savunanlar için "Türklükle alakaları yok" dedi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Magazin
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü Gündem
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor
Ormandan bedava topluyorlar çuval çuval satıyorlar. Marketlerde kilosu 30 TL'ye satılıyor Gündem
Ormandan bedava topluyorlar çuval çuval satıyorlar. Marketlerde kilosu 30 TL'ye satılıyor