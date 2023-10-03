Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti

Editör : Ersoy Özdem

AKP iktidarının açık kapı politikasıyla yurdun dört bir yanına yayılan Suriyeliler ve Afganlar, gizlice Türk kızlarının videolarını çekip, şeriat çağrıları yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaretler ediyorlar.

Tiktok’ta ‘Osamandi’ ismini kullanan bir Arap, Anıtkabir’de el hareketi geçip, Türk polisleriyle dalga geçtiği ve Cumhurbaşkanlığı önünde 1 dolar salladığı anları paylaştı.

Osamandi adlı Arap, “Türkiye’de Arap göremeyeceğiniz tek yer” notuyla Anıtkabir’in paylaşıldığı videonun devamında Anıtkabir’de kendisini çekerek el hareketi yaptı.

“Türk polisi görünce korkuyorsunuz ben:” notuyla paylaştığı videoda ise polis aracı yanında verdiği pozlarla Türk polisiyle dalga geçti.

Bir diğer paylaşımında ise Cumhurbaşkanlığı önünde dolar üzerinden TL ile dalga geçti.

"BU ADİYİ SINIR DIŞI EDİN"

Gazeteci yazar Fatih Ergin, Osamandi adlı TikTok kullanıcısının yayınladığı videoyu paylaşarak “BU ADİYİ BULUP SINIR DIŞI EDİN! Osamandi adlı bir Arap Anıtkabir'de el hareketi çekiyor, Türk polisleriyle dalga geçiyor ve Cumhurbaşkanlığı önünde dolar üzerinden TL ile dalga geçiyor. Asıl ırkçı bunlar! Sinir uçlarımıza dokunan bu pisliği sınır dışı etmeyen Türk düşmanıdır!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ARAP’IN ELİNDEKİ 1 DOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Osamandi adlı TikTok kullanıcısının, Cumhurbaşkanlığı önünde salladığı doların ise ‘1 dolar’ olması dikkat çekti.

FETÖ VE 1 DOLAR

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ’cülerin üzerinden ‘1 dolar’ çıkmış ve bu 1 dolarların FETÖ elebaşı tarafından örgüt üyelerine verildiği ve üzerindeki harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize ettiği tespit edilmişti.

1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ise ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da FETÖ ele başı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu öğrenildi.