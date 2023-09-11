Brent petrolün varil fiyatı 90,35 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,35 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 90,35 dolar

Cuma gününü 90,65 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 90,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, piyasada kar amaçlı alımlar, ABD'de faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve ülkede talebin zayıflayacağı endişesiyle geriledi.

Geçen hafta yılın en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek enflasyon verisi öncesi kısmi düşüş gösterdi. Piyasalar, yüksek enflasyonun ABD ekonomisinde yavaşlamaya sebep olacağı ve ham petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişesini fiyatlıyor. ABD'deki yakıt talebinin de seyahatlerin yoğun olduğu yaz sezonunun sona ermesiyle gelecek aylarda düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporları bu hafta yayımlanacak. Uzmanlar, küresel talep ve arzda geleceğe dönük ipuçlarını içerecek tahminleri yakından takip edecek.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. Dolar endeksi art arda sekiz hafta boyunca yükselerek altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD dolar endeksi cuma günü kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 104,187 oldu. Zayıf doların, diğer ülkeler için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,96 ile 91,09 dolar aralığının direnç, 90,32 ile 90,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Ünlü banka petrol fiyatlarının nereye uçacağını açıkladı
Brent petrolde korkutan hareketlilik. Akaryakıta zam olarak dönecek
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Son Haberler
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler Güncel
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı Güncel
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Hayati öneme sahip ilaçlara erişilmiyor. Şikayetler yüzde 113 arttı. Birçok hasta ve hasta yakını isyan ediyor Sağlık
Hayati öneme sahip ilaçlara erişilmiyor. Şikayetler yüzde 113 arttı. Birçok hasta ve hasta yakını isyan ediyor
MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı Güncel
MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı
Erdoğan'dan sonra ABD kimi görmek istiyor Siyaset
Erdoğan'dan sonra ABD kimi görmek istiyor
Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi Güncel
Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi