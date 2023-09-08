Ünlü banka petrol fiyatlarının nereye uçacağını açıkladı

ABD'li yatırım Bankası Goldman Sachs, Suudi Arabistan ve Rusya'nın vanaları kısmasıyla birlikte petrol fiyatlarının uçacağını ve varil fiyatının 107 dolara çıkacağını iddia etti.

Ünlü banka petrol fiyatlarının nereye uçacağını açıkladı

Dünya Gazetesi'nden Emre Ergül'ün haberine göre, Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon, Rusya da günlük 300 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurmuş ve duyuru sonrası petrol fiyatları 91 doları geçmişti.

Brent petrolün geçen aralıkta 86 doları, 2024 sonunda 93 doları göreceğini öngören Goldman Sachs, son karar sonrası “iki yükseliş riski” açıkladı. Goldman Sachs'taki analistler yayınladıkları son raporda, "OPEC+'nın 2023 kesintilerini 2024 sonuna kadar tamamen sürdürdüğü ve Suudi Arabistan'ın üretimi yalnızca kademeli olarak artırdığı bir yükseliş senaryosunu düşünün" diye yazdı.

Banka, bu senaryoda Brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını açıkladı. Goldman Sachs bunun bankanın "temel görüşü" olmadığını, çünkü böyle bir stratejinin geri tepebileceğini vurguladı. Öte yandan, Suudilerin kesintiyi uzatma kararının 2024 ABD Başkanlık seçimini dahi etkileyeceği iddia edildi. Axios, kararın ABD’de zaten bir süredir yükselişte olan benzin fiyatlarını artıracağını, bunun da seçim öncesi Demokratların adayı olan Başkan Joe Biden’ın başını ağrıtacağı belirtildi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlediği basın toplantısında Biden’ın fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

AKARYAKIT FİYATLARI UÇACAK

Bu senaryoya göre, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da uçacak. ÖTV zamlarıyla birlikte yerinden bir anda zıplayan motorin ve benzin fiyatları vatandaşların başını döndürecek şekilde artacak. ÖTV'nin artmasıyla birlikte depoların doldurulmasını zorlayan akaryakıt fiyatları zaten pahalıydı daha da pahalı olacak

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