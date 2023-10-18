Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,33 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar

Dün 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 91,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,98 dolardan alıcı buldu.

Dün İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin'in katılımıyla Ürdün'de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak kararı" ile iptal edildiğini öne sürdü.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, bugünkü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyurulmuştu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 383 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,11 ile 93,05 dolar aralığının direnç, 91,17 ile 90,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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