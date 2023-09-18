Polisten, yumruk yiyen Kuveytliye geçmiş olsun ziyareti

Trabzon Meydan parkında 16 Eylül Cumartesi akşamı saat 22: 20 sıralarında iki yabancı turistin kendi arasındaki kavgasına polis müdahale etti.

Polisin olaya müdahalesini yanlış anlayan bir vatandaş, yabancı turistlerin polise mukavemet gösterdiğini sanarak Kuveytli olan turiste müdahale etti.

Saldırıda yaralanan turist hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi biten turist hastaneden ayrıldı.

TURİSTE MÜDAHALE EDEN VATANDAŞ TUTUKLANDI

Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Trabzon Kent Meydanında 16.09.2023 günü saat 22:20 sıralarında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan Polislerin müdahalesini, "turistlerin Polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan ve olaya karışıp Kuveyt Vatandaşı bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan Türk Vatandaşı Polis tarafından anında yakalanarak gözaltına alınmış, Savcı talimatıyla hakkında başlatılan Adli Sorusturma neticesinde bugün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olaydan etkilenen Kuveyt vatandaşı misafirimiz hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabah 03.00 sıralarında taburcu edilmiştir. Trabzonlu hemşehrilerimizin hiç bir biçimde tasvip etmediği Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle Misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme sonrası Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililerin Kuveytli turisti ziyaret ettiği kaydedildi.