Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar

Amerikan Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz artışından sonra Brent petrolün yönü aşağıya doğru oldu. Brent Petrol uluslararası piyasalarda düşüşte. Dünkü değer kaybı yüzde 2,7 oranına yükselen Brent petrolü, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda artan resesyon endişesi baskılıyor. Brent petrolün varil fiyatını da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 83,21 dolarda bulunuyor.WTI Teksas petrolü ise 76,84 dolardan işlem görüyor.