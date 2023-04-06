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Akılalmaz olay! Diri diri mezara gömülen kadın, 10 saat sonra kurtarıldı

Brezilya'da 36 yaşındaki bir kadın diri diri mezara gömüldü. Yaklaşık 10 saat sonra sağ kurtarılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:44
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Brezilya’da bir kadın kadın, 10 saat mezardan sağ çıkarıldı

Akılalmaz olay! Diri diri mezara gömülen kadın, 10 saat sonra kurtarıldı
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde mezarlık çalışanları bir mezarın çevresinde kan izleri fark etti. Söz konusu mezardan yardım çığlıkları da duyan çalışanlar hemen güvenlik güçlerine olayı ihbar etti.

Bölgeye gönderilen acil kurtarma ekipleri, bir kadının mezara diri diri gömüldüğünü ortaya çıkarttı. Ekiplerce sağ olarak kurtarılan kadının kafa travması geçirdiği ve vücudunda kesikler olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan kadının parmaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin 20 ve 22 yaşındaki 2 kişi tutuklandı. Şahısların daha öncesinde silah ve uyuşturucu kaçaklığı suçlarından tutuklandığı ortaya çıkarken, polisler olaya ilişkin olarak üçüncü bir kişiyi daha aradıklarını belirtti.

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