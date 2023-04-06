Akılalmaz olay! Diri diri mezara gömülen kadın, 10 saat sonra kurtarıldı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde mezarlık çalışanları bir mezarın çevresinde kan izleri fark etti. Söz konusu mezardan yardım çığlıkları da duyan çalışanlar hemen güvenlik güçlerine olayı ihbar etti.

Bölgeye gönderilen acil kurtarma ekipleri, bir kadının mezara diri diri gömüldüğünü ortaya çıkarttı. Ekiplerce sağ olarak kurtarılan kadının kafa travması geçirdiği ve vücudunda kesikler olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan kadının parmaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin 20 ve 22 yaşındaki 2 kişi tutuklandı. Şahısların daha öncesinde silah ve uyuşturucu kaçaklığı suçlarından tutuklandığı ortaya çıkarken, polisler olaya ilişkin olarak üçüncü bir kişiyi daha aradıklarını belirtti.