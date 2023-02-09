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6 yaşındaki Beşir 81’inci saatte enkazdan sağ çıktı

Kahramanmaraş’taki depremlerde Diyarbakır’da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nın enkazından 6 yaşındaki Beşir Yıldız 81’inci saatte sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:33
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Beşir 81’inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

6 yaşındaki Beşir 81’inci saatte enkazdan sağ çıktı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları 4’üncü günde de devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı. Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı. Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız’a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı. Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Öte yandan, bina enkazında, Beşir’in bulunduğu alandan 1 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.

(Kaynak: DHA)

 

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Artık akıl veriyoruz
9.02.2023 15:37
depremde etrafınıza bakmayın diye, moraller sıfır, İSTİFA eden de yok halen  
 
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