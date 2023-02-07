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41 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. İlk sözü ‘Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım’ oldu

Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 41. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla 39 yaşındaki Feryal Yaşar sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:22
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41 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. İlk sözü ‘Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım’ oldu

41 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. İlk sözü ‘Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım’ oldu
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İHA'nın haberine göre; Adıyaman’da 41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar’ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım” oldu.

Adıyaman'da depremde yıkılan Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 katlı Tuncel Apartmanı'ndan saatler sonra canlı bir kişi çıkartıldı.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN. ÖLECEĞİM SANDIM’

Feryal Çavuş Yaşar, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Feryal Çavuş Yaşar'a ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Feryal Çavuş Yaşar'a ekip lideri, çıkartıldığında ‘Hoş geldin' dedi. Yaşar ise, “Hakkınızı helal edin, öleceğim sandım” dedi. Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız” diye cevap verdi. Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar'ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Feryal Çavuş Yaşar'ın babası ise kurtarma ekibinin başında olan görevliye sarılarak gözyaşı döktü. Kurtarma ekibi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

 

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