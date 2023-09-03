Brezilya'da metal fabrikasında patlama: 4 ölü

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Yetkililer, Brezilya'nın en kalabalık eyaletinin kırsalındaki bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü ve en az 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas sosyal medyada yaptığı açıklamada, onlarca itfaiyeci ve kurtarma ekibinin Cabreuva kentindeki patlamanın olduğu yere gönderildiğini söyledi.

Brezilya televizyon yayıncılarında yayınlanan görüntülerde, patlama nedeniyle fabrikanın tamamen yerle bir olduğu görülüyor.

Yerel medya kuruluşları, patlamanın ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle tetiklendiğini ve bölgedeki hastanelerin çok sayıda yaralı hasta akını olacağı konusunda uyarıldığını söyledi.