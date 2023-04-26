British American Tobacco, Kuzey Kore'ye sigara sattığı için 650 milyon dolar ceza ödeyecek

Londra merkezli tütün ve elektronik sigara şirketi British American Tobacco (BAT), ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara aykırı olarak sigara sattığı için faiz hariç 650 milyon dolar ceza ödeyecek.

British American Tobacco, Kuzey Kore'ye sigara sattığı için 650 milyon dolar ceza ödeyecek

Şirketin Kuzey Kore'deki faaliyetleri 2007-2017 yılları arasında gerçekleşti.

ABD Adalet ve Hazine bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler sonucu belirlenen ceza miktarı, şirketin ABD tüzüğüne uymadığını kabul etmesi sonrasında verildi.

BAT CEO'su Jack Bowles, yanlış davranışları için üzgün olduklarını belirterek özür diledi.

ABD, Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programı nedeniyle ağır yaptırımlar uyguluyor.

BAT, dünyanın en büyük çok uluslu tütün şirketlerinden biri ve İngiltere'nin en büyük 10 şirketi arasında yer alıyor.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Matthew Olsen, BAT'la uzun bir süredir yürütülen soruşturma sonunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun bakanlık tarihinde Kuzey Kore yaptırımları için tek seferde verilen en büyük ceza olduğunu söyledi.

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