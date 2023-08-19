Britney Spears suskunluğunu bozdu. Boşanma kararı almıştı

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve Sam Asghari 14 aylık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Asghari ile geçtiğimiz yıl haziran ayında dünyaevine giren Spears, ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

Dans ettiği bir videoyu paylaşan Spears, "Herkesin bildiği gibi, Hesam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" ifadelerini kullandı.

"ZAYIF YÖNLERİMİ SAKLAMAK ZORUNDA KALDIM"

Pop yıldızı sözlerine, “Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki size teşekkür ediyorum!!! Çok uzun zamandır güçlüyü oynuyorum ve Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve bence hepimiz bunu biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı ve gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!" diyerek devam etti.

"AÇIKÇASI ÇOK İYİYİM"

Paylaşımının yorumlarını kapatan 41 yaşındaki şarkıcı “Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim! Ama aileye en çok o zaman ihtiyacım vardı! Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor, belirli koşullarda değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim!" dedi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

29 yaşındaki Asghari ayrılık haberinin ardından ilk kez açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Spears ile görkemli bir törenle dünyaevine giren Asghari, "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.

Model ve şarkıcı "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" dedi. Asghari, çarşamba günü Spears'tan ayrılmak için mahkmeye başvurdu. Modelin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer aldı.

ŞİDDET İDDİASI

TMZ'nin haberine göre, Sam Asghari yakınlarına Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söyledi. 7 yıldır Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.