Brad Pitt ünlü yıldızın peşini bırakmıyor

Britney Spears'ın anı kitabı 'The Woman in Me' (İçimdeki Kadın) beyazperdeye uyarlanması bekleniyor. Hollywood yıldızları kitabı uyarlamak için on milyonlarca dolar ödemek üzere sıraya girdi.

Grammy ödüllü şarkıcının kitabı yalnızca ABD'de ilk haftasında 1,1 milyon kopya sattı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes teklif veren isimler arasında yer alıyor.

Shondaland Productions'ın Grey's Anatomy ve Bridgerton gibi yapımlara imza atan Shondaland Productions'ın sahibi olan Shonda Rhimes, Spears'ın 2002'de sinema yıldızlığına adım attığı Crossroads'un senaryosunu yazmıştı.