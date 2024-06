Bronckhorst imzayı attı. Hasan Arat projeleri tek tek saydı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya varan Beşiktaş Türapş Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

“BÜYÜK KULÜPLER HER ZAMAN KUPALAR İÇİN SAVAŞMALIDIR”

Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız"

“FUTBOL YALNIZCA OYUNCULARIN SAHADA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA SINIRLI KALMIYOR”

Hasan Arat: "Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

“ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANMIŞ BİR İSİMSİN”

Hasan Arat: "Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızla anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz."



“BU KUPADA FİNAL GÖRMÜŞ BİR İSİM”



Hasan Arat: "Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."

"SİYAH DUVAR BAŞVURUMUZU YAPTIK

"Bugün stadyumumuzdaki konserle alakalı platformlar kaldırılıyor ve zeminin yenilenmesi için çalışmalar başlıyor. Spor bakanlığına "Siyah Duvar" başvurumuzu yaptık. Cevap bekliyoruz. Sonra onun için hızlı birşekilde harekete geçeceğiz. Yine bugün hocamız, Nevzat Demir tesislerini ziyaret edecek. Orada da iki sahamızın yenilenmesi bitmek üzere. Tesislerde çok güzel bir gym merkezi de yaptık.



“BEŞİKTAŞ’IN ELİNİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORSANIZ HERKES SON DERECE DİKKATLİ OLMALI”



Hasan Arat: "Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

"ÇOK İYİ ARAŞTIRARAK ARAMIZA KATTIK"



Hasan Arat: "Brad Friedel, yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilmiştir. Friedel ABD'de başlayan kariyerini, Tottenham'da sonlandırdı. ABD'de Osmanlı tarihi eğitimi gördü. Özel bir insandır. Biz, kendisini çok iyi araştırarak aramıza kattık. Tottenham'da en son yaptığı görev pazarlama ve yönetim ile ilgiliydi. Bundan sonraki dönemde oyuncu satışı, oyuncu alışı ve birçok data gelişmelerini birlikte yürüteceğiz. Kaan Bey ile birlikte çalışacak. Çok büyük şans eseri de Gio ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. İyi bir ekip olacak."



"YARDIMCI OLACAK BİR YAPI GETİRMEYE GELDİM"



Brad Friedel: "Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum burada olmaktan dolayı. Herkese teşekkür ediyorum. 3-4 haftadır görüşmemiz oldu. Beşiktaş ailesini değiştirmekten ziyade güçlendirmeye geldim. Harika bir hocamız olacak. Yönetime de bu noktada destek vermeye çalışacağım her anlamda. Kadromuzu her anlamda yardımcı olabilecek bir yapı getirmeye geldim, oyuncuları değerlendirip kararlar verebileceğimiz. Global ve küresel anlamda bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyde yönetimimizle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel. Tekrar burada olduğumdan dolayı mutluyum."