Bronşite iyi gelen bitkiler hangileri?

Kronik bronşit çoğunlukla sigaradan kaynaklanırken akut bronşit; soğuk algınlığından ve grip benzeri virüslerden kaynaklanmaktadır.

Akut bronşitte kişi altta yatan farklı bir hastalık yoksa iki hafta içinde iyileşebilir, kronik bronşitte ise kişinin öncelikle sigara bağımlılığı varsa buna son vermesi iyileşme süresi bakımından oldukça önemlidir. Akut bronşit bulaşıcı iken kronik bronşit bulaşıcı olmayabilir.

Akut bronşitte semptomlar zaman içinde tükenirken, kronik bronşitte öksürük gibi semptomlar devam etmektedir. Tedavi edilmediği takdirde kronik bronşit ciddi akciğer tahribatına neden olabilir. Akut bronşitte ise kişinin uygulayacağı temel prensipler bu tahribatı engeller ve düzeltir.

EVDE 6 BİTKİSEL ÇÖZÜM

HARDAL YAĞI

Bu yağla göğse yapılan masaj göğsü rahatlatır ve akciğer tıkanıklığını hafifletir.

KARABİBER

Bir miktar bal ile karıştırılarak hazırlanan bu tarif, boğazı ve göğsü rahatlatır ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olur.

OKALİPTUS VE LAVANTA YAĞI

Bu iki yağı masajla göğsünüze uygulayabilirsiniz. Okaliptus yağı ve lavanta yağı göğsünüzü hafifletebilir. Yağları göğsünüze sürdükten sonra etkisinin uzun sürmesi için göğsünüzü peçeteyle sarmanız da fayda vardır.

VİCKS

Eczaneden çok uygun fiyata alabileceğiniz bu vazelin yoğunluğundaki kremi kullanmanın pek çok yolu var; ancak önereceğimiz bu yöntem hem daha rahat nefes almanıza hem de göğsünüzü yumuşatmanıza yardımcı olacaktır.

Yaklaşık bir litre kadar temiz suyu kaynatın. Bu suyu temiz bir kova veya leğen benzeri bir şeye boşatın.1 tatlı kaşığı kadar vicksi bu suya ekleyin. Ardından vicksli suyun buharını içinize çekebilecek şekilde eğilerek üstünüzü temiz bir havlu ile kapatın. Bu yöntem hem daha rahat nefes almanıza yardımcı olacak hem de göğsünüzü yumuşatacaktır.

ZENCEFİL BAL LİMON

Bronşite ne iyi gelir doğal çözüm arıyorum, öksürükten yoruldum diyen kişilerin sıkça başvurduğu doğal seçenekler zencefil, bal ve limondur. Zencefil hem bağışıklığı güçlendiren hem de güçlü bir öksürük önleyici olan bir bitkidir. Zencefilli – ballı- limonlu orta sıcaklıkta bir çay içmek göğsü rahatlatır.

SOĞAN

Soğan doğal bir balgam söktürücüdür. Her gün kaynatılmış bir çeyrek soğan suyu içmek balgam söktürmede yardımcı olup, bronşit semptomlarını hafifletebilir.