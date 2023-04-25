Boğaz ağrısına iyi gelen şifalı 8 bitki çayı

İnsanların korkulu rüyası olan boğaz ağrısına iyi gelen 8 bitki çayı dikkat çekti.

Boğaz ağrısına iyi gelen şifalı 8 bitki çayı

Editör: Beyaza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Boğaz ağrıları ise vatandaşların sorunu olmaya devam ediyor.

Boğaz ağrısına iyi gelen 8 bitki dikkat çekti.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI…

-Hatmi kökü çayı

-Yeşil çay

-Nane çayı

-Meyan kökü çayı

-Zerdeçal çayı

-Zencefil çayı

-Kaygan karaağaç çayı

-Papatya çayı

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel addır.

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ağrı veya boğaz içinde kaşıntı hissi,

-Yutkunurken veya konuşurken şiddetlenen ağrı,

-İğne batması hissi,

-Yutma ve yutkunma zorluğu,

-Kırgınlık hissi, boyunda veya çenede şişmiş bezler,

-Şişmiş, parlak kırmızı renk almış bademcikler,

-Beyaz lekelere sahip veya irinli bademcikler,

-Boğuk veya kısık ses sayılır.

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