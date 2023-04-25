Güvercinkökü bitkisi dizanteriye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri bulaşıcı bir bağırsak enfeksiyonudur. Kişisel hijyen ve genel temizlik kurallarına dikkat edilmediği takdirde ortaya çıkabilen bu hastalığın karın ağrısından yüksek ateş ve genel durum bozukluğuna, hafif bir ishalden hayatı tehdit eden kanlı ishale kadar farklı sonuçları olabilmektedir.

GÜVERCİNKÖKÜ BİTKİSİ NEDİR?

Jatrorrhiza palmata adlı bitkinin köküdür. İçeriğinde kolombin ve barberin denilen maddeler vardır. Tadı acıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya, 4-10 gr ufalanmış kök konur 5-10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir. Kökler toz haline getirilir, günde birkaç defa 0.5-1 gr hap halinde içilir.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde, mide ve bağırsaklara zarar verir.