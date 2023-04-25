Güvercinkökü bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güvercinkökü bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan güvercinkökü bitkisinin faydaları dikkat çekti.

GÜVERCİNKÖKÜ BİTKİSİ NEDİR?

Jatrorrhiza palmata adlı bitkinin köküdür. İçeriğinde kolombin ve barberin denilen maddeler vardır. Tadı acıdır.

GÜVERCİNKÖKÜ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İshali keser.

-İştahı açar.

-Mideyi kuvvetlendirir.

-Dizanteriye karşı etkilidir.

-Boğaz ağrısı, burkulma ve basur gibi rahatsızlıklara iyi geliyor

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya, 4-10 gr ufalanmış kök konur 5-10 dk kaynatılır, günde 2-3 bardak içilir. Kökler toz haline getirilir, günde birkaç defa 0.5-1 gr hap halinde içilir.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde, mide ve bağırsaklara zarar verir.

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